Mike Büskens kehrt in neuer Funktion zum FC Schalke zurück

«Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig die Professionalisierung des Teams rund um die Lizenzspielermannschaft ist. Dass wir mit Mike ein Schalker Urgestein für diese wichtige Position gewonnen haben, freut uns natürlich besonders», sagte Sportvorstand Jochen Schneider .

Damit übernimmt Büskens ein gutes halbes Jahr nachdem er gemeinsam mit Huub Stevens das Team im Trainerstab in einer schwierigen sportlichen Situation interimsmäßig geführt hatte, eine neue Aufgabe. Laut Verein begleitet er «die unter Vertrag stehenden verliehenen Spieler und wird zudem in der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partnerclub Hebei Fortune FC den sportlichen Austausch mitverantworten». Dabei soll er in engem Austausch mit Sportvorstand Schneider, dem Technischen Direktor Michael Reschke sowie Peter Knäbel, dem Senior Direktor Knappenschmiede und Entwicklung stehen.