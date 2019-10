Landesregierung fördert jetzt 64 Frauenhäuser

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung unterstützt künftig zwei weitere Frauenhäuser. Damit würden 64 Frauenhäuser in NRW vom Land bezuschusst, teilte Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag mit. Die Zahl der Plätze in diesen Häusern habe sich inzwischen um 38 auf 609 erhöht. Die CDU/FDP-Regierung hatte die Schaffung von mindestens neuen 50 Plätzen in Frauenhäusern bis 2022 zugesagt.

Von dpa