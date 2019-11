Autofahrer zu schnell unterwegs: sieben Menschen verletzt

Nottuln (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Nottuln sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden, darunter ein 3-jähriges Kind und eine Schwangere. Weil er mit seinem Wagen zu schnell unterwegs war, verlor ein 18 Jahre alter Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er prallte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Der 23-Jährige sowie ein 72-Jähriger Mann, eine 22 Jahre alte schwangere Frau und ihr drei Jahre alter Sohn kamen verletzt in ein Krankenhaus. Zwei 18-jährige Frauen und ein gleichaltriger Mann im Wagen des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Ein weiterer 18 Jahre alter Insasse blieb unverletzt. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock.

Von dpa