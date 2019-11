Datenauswertung: sexueller Missbrauch eigener Kinder

Köln/Bergisch Gladbach (dpa) - Im Fall des sexuellen Missbrauchs eigener Kinder und Stiefkinder durch mehrere Männer werten die Ermittler die sichergestellten großen Datenmengen aus. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Auswertung der großen Datenmengen habe Vorrang. Selbstverständlich werde an dem Fall auch am heutigen Feiertag in NRW weitergearbeitet.

Von dpa