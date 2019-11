Aufwendige Ermittlungen zu Missbrauchsfall

Hinweise, dass es in dem Fall weitere Täter neben den vier festgenommenen Verdächtigen gebe, lägen derzeit nicht vor. «Wir werten jetzt diese Daten aus und wenn sich Hinweise auf weitere Täter ergeben sollten, werden wir diesen nachgehen», sagte der Kölner Oberstaatsanwalt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur .

Nach dem massenhaften Fund von kinderpornografischem Material in einer Wohnung in Bergisch Gladbach sind vier Verdächtige wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs festgenommen worden. Sie sollen mindestens sechs Kinder missbraucht haben. Das jüngste Opfer sei noch nicht einmal ein Jahr alt. Es handele sich um die Kinder oder Stiefkinder der Verdächtigen, wie die Ermittler am Donnerstag zu dem Fall bekanntgegeben hatten.

Beamte hatten die Wohnung eines 42-Jährigen in Bergisch Gladbach wegen des Verdachts der Kinderpornografie durchsucht. Beim Auswerten des sichergestellten Materials mit einem Datenvolumen von etwa drei Terabyte fanden sich Hinweise darauf, dass der Deutsche in seiner Wohnung Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und weiterverbreitet habe. Außerdem führten Spuren zu den drei weiteren Verdächtigen.

Zwei Männer sind im Raum Wesel sowie bei Wiesbaden festgenommen worden und sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ein vierter Festgenommener aus Langenfeld sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Am Freitag waren dazu zunächst keine neuen Informationen bei den zuständigen Behörden zu erhalten.