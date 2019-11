Leverkusen: Wendell, Aranguiz und Bailey zurück im Training

Leverkusen (dpa) - Beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen sind gleich drei verletzte Stammkräfte wieder ins Training eingestiegen. Wie Trainer Peter Bosz am Freitag sagte, trainierten Wendell, Charles Aranguiz und Leon Bailey tags zuvor in der nicht-öffentlichen Einheit erstmals wieder mit der Mannschaft. Ob sie für das Top-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach schon wieder ein Thema für den Kader sind, ist laut Bosz aber noch offen. Sicher fehlen werden Kapitän Lars Bender und Linksverteidiger Daley Sinkgraven.

Von dpa