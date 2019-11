Gladbach beim Spiel in Leverkusen mit Ginter und Kramer

Mönchengladbach (dpa) - Tabellenführer Borussia Mönchengladbach kann am Wochenende wieder auf die beiden 2014-Weltmeister Matthias Ginter und Christoph Kramer zurückgreifen. Für die Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) gehören beide Fußball-Profis mindestens wieder zum Kader, wie Gladbachs Trainer Marco Rose am Freitag sagte. Nationalspieler Ginter hatte sich vor rund vier Wochen eine Schulterverletzung zugezogen, Mittelfeldspieler Kramer fehlte beim Pokal-Aus bei Borussia Dortmund (1:2) am Mittwochabend wegen eines Infektes. «Chris habe ich gesehen, er sieht wieder blendend aus», sagte Rose.