«Mit Sieg veredeln»: FC Augsburg mutig gegen Schalke 04

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg ist heiß auf seinen zweiten Bundesligasieg dieser Saison. «Ich bin der, der den offensiven Ansatz wählt», formulierte Trainer Martin Schmidt vor dem Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen den FC Schalke 04. «Wir wollen auf Tore gehen, das ist unser Anspruch.» Mit einem Sieg könnten die Augsburger, die in der deutschen Eliteklasse letztmals Mitte September einen Dreier holten, ihr 50. Heimspiel in der Bundesliga gewinnen.

Von dpa