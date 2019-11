Dortmund bangt vor Spielen um Einsatz von Kapitän Reus

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Inter Mailand und den nationalen Fußball-Gipfel beim FC Bayern vier Tage später um den Einsatz von Marco Reus. Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten fehlte am Sonntagvormittag beim Training und ließ sich behandeln. Er war beim 3:0 über Wolfsburg am Samstag nach 28 Minuten ausgewechselt worden. Wie schwer die Verletzung am Knöchel ist, soll eine medizinische Untersuchung am Sonntag ergeben. «Momentan wissen wir noch nicht, was er genau hat. Er hat einen Schlag bekommen», sagte Trainer Lucien Favre.

Von dpa