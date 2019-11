Flasche vermutlich aus Partyzug geworfen: Ermittlungen

Kamen/Dortmund (dpa) - Im Fall der Zweijährigen in Kamen bei Dortmund, die durch eine vermutlich aus einem Zug geworfene Whiskyflasche schwer verletzt wurde, ist der Verursacher noch nicht gefunden. Die Dortmunder Polizei spricht von einem immensen Ermittlungsaufwand, zu dem neben der Spurensicherung die Zeugenbefragung gehöre. «Das wird noch Tage dauern», sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Sonntag. Er verwies darauf, dass etwa 500 Personen an Bord des Partyzuges waren.

Von dpa