Krefeld gewinnt auch beim Meister: Bitteres 3:6 für Adler

Mannheim (dpa) - Die finanziell schwer angeschlagenen Krefeld Pinguine haben zwei Tage nach dem Derbyerfolg gegen Düsseldorf nun auch mit einem Kantersieg beim deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim verblüfft. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Brandon Reid in Mannheim mit 6:3 (1:0, 4:1, 1:2) und sorgte damit für ein perfektes Wochenende. Am Freitagabend hatten die Pinguine die Düsseldorfer EG im Prestigeduell 4:3 besiegt. Zwei Tage später legte das Kellerkind der Deutschen Eishockey Liga gar noch einmal zu.

Von dpa