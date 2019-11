Tödlicher Unfall an der Autobahn: Wegen Mordes verurteilt

Darmstadt/Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil er bei einem Unfall auf einem Autobahn-Parkplatz eine Frau aus Düsseldorf getötet hat, kommt ein 19-Jähriger wegen Mordes ins Gefängnis. Das Landgericht Darmstadt verurteilte ihn am Montag zu sechs Jahren und vier Monaten Haft. Der Angeklagte war am 30. Dezember 2018 mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet. Auf der A5 fuhr er mit mehr als Tempo 100 auf den Autobahnparkplatz Fuchsbuckel in Südhessen und krachte dort in das Auto der Familie aus Düsseldorf.

Von dpa