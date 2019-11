«Bedrohungslage» in Köln: Verdächtiger springt aus 2. Stock

Köln (dpa/lnw) - Nachdem die Polizei wegen einer «unklaren Bedrohungslage» zu einem Großeinsatz an einem Haus im Kölner Stadtteil Nippes ausgerückt war, ist der Verdächtige aus dem 2. Stock gesprungen. Wie ein Polizeisprecher am Montagmittag sagte, ist der Mann ansprechbar - über seine Schwere der Verletzungen sei aber noch nichts bekannt. Der Mann werde zurzeit von einem Notarzt behandelt. Andere Menschen seien nicht in der Wohnung gewesen. Laut Polizei war auch ein Spezialeinsatzkommando im Einsatz. Wie der «Express» online berichtete, hatte der Mann Gegenstände aus seiner Wohnung geworfen und Polizisten beschimpft.