NRW-Sportlerwahl: Boll und Klosterhalfen für Award nominiert

Dortmund (dpa/lnw) - Tischtennis-Europameister Timo Boll, der Fechter Max Hartung, Tennisspieler Andreas Mies sowie die Kanuten Max Hoff und Max Rendschmidt sind bei den Männern für die Wahl zu Nordrhein-Westfalens Sportler des Jahres 2019 nominiert worden. Das gaben der Landessportbund NRW und die NRW-Staatskanzlei zum Beginn der Publikumswahl am Montag bekannt. Bis zum 1. Dezember kann per Online-Voting in mehreren Kategorien für die Sportlerinnen und Sportler abgestimmt werden. Die Verleihung der FELIX-Awards für die Preisträger soll am 13. Dezember in Düsseldorf stattfinden.

Von dpa