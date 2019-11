Emsdetten (dpa/lnw) - Bei einer Gasexplosion in einem Haus in Emsdetten im Münsterland ist am Montag mindestens ein Mensch verletzt worden. Nach Angaben der Polizei des Kreises Steinfurt kam es in dem Gebäude zu einem Brand. Was die Explosion auslöste und wie schwer der Schaden an dem Haus ist, war zunächst unklar.

Von dpa