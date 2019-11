Streikaufruf bei Lufthansa: Auswirkungen auf NRW noch offen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat für Donnerstag und Freitag zu einem 48-Stunden-Streik bei der Lufthansa aufgerufen. Betroffen seien alle Lufthansa-Abflüge in Deutschland, wie die die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt mitteilte. Das Unternehmen will den Streik mit juristischen Mitteln stoppen und bereitet gleichzeitig einen Sonderflugplan für die Streiktage vor.

Von dpa