DFB-Direktor Bierhoff: «Sind kein Top-Favoriten bei der EM»

Düsseldorf (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2020 in einer Außenseiter- Position. «Wir gehen sicher nicht wie in den Jahren zuvor als einer der Top-Favoriten in dieses Turnier. Das können wir von der jungen Mannschaft nicht erwarten», sagte Bierhoff am Montagabend beim «Ständehaus Treff» der «Rheinischen Post» und betonte: «2012 oder 2016 konnten wir diesen Anspruch haben. Jetzt sage ich: Lasst diese junge Mannschaft mal ins Turnier gehen.»

Von dpa