Schalker Sané fällt nach Knie-Operation in diesem Jahr aus

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss in den kommenden drei bis vier Monaten ohne Abwehrspieler Salif Sané auskommen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montagabend mitteilte, zog sich der 29 Jahre alte senegalesische Nationalspieler eine Meniskusverletzung im linken Knie zu und wurde bereits in Augsburg operiert. Alle Bänder im Knie seien aber unversehrt, hieß es weiter.