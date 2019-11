Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund steht im vierten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen Inter Mailand unter Zugzwang. Nach dem 0:2 vor zwei Wochen im Hinspiel bei den nun punktgleichen Italienern ist die Qualifikation für das Achtelfinale in Gefahr geraten. Mit einem Sieg vor heimischer Kulisse könnte der Fußball-Bundesligist den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe F hinter Spitzenreiter FC Barcelona wieder festigen und Selbstvertrauen für den Bundesliga-Gipfel vier Tage später beim FC Bayern sammeln. Allerdings droht der Ausfall von Marco Reus. Über den Einsatz des am Sprunggelenk verletzten Kapitäns soll kurzfristig entschieden werden.