Tödlicher Brand in Mehrfamilienhaus in Wuppertal

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal konnte die Bewohnerin der Dachgeschosswohnung nur noch tot geborgen werden. Die beiden anderen Bewohner des Hauses sind unverletzt geblieben, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.