Lebenserwartung der Menschen in NRW steigt um einen Monat

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Lebenserwartung der Menschen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter an. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Dienstag werden Frauen in NRW im Schnitt 82 Jahre und neun Monate alt, Männer kommen auf 78 Jahre und zwei Monate. Die Statistiker haben die Daten für 2016-2018 ausgewertet. Im Vergleich zu 2015-2017 stieg somit die Lebenserwartung bei Frauen und Männern um jeweils einen Monat an.

Von dpa