Der 30-Jährige hatte sich in der Vorwoche im DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Die Ausfallzeit war zunächst ungewiss. Bis zur Länderspielpause stehen noch die Spiele gegen Madrid und am Sonntag in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg auf dem Programm.