Mindestens 131 Tote durch Pogrome von 1938 im heutigen NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Novemberpogromen unter der Nazi-Herrschaft 1938 gegen die jüdische Bevölkerung sind im heutigen Nordrhein-Westfalen mindestens 131 Menschen umgekommen. Das ergibt sich aus einem landesweiten Forschungsprojekt der Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das daraus entstandene Buch, in dem alle Opfer mit ihrer Biografie erwähnt werden, stellten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Dienstag vor.

Von dpa