Private Waldbesitzer fordern Baumprämie

Hagen (dpa/lnw) - Kurz vor dem NRW-Waldgipfel am kommenden Montag in Düsseldorf fordern die privaten Waldbesitzer eine Baumprämie. Es sei zwar erfreulich, dass die große Koalition in Berlin mehr als 800 Millionen Euro für die von Sturm, Dürre und Borkenkäfer schwer geschädigten deutschen Wälder zur Verfügung stelle, nun müsse aber auch die versprochene Baumprämie eingeführt werden, forderte Max von Elverfeldt, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst, in der «Westfalenpost» (Mittwochausgabe).

Von dpa