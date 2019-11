Fahrradfahrer in Köln gestorben: Ursache ist noch unklar

Köln (dpa/lnw) - Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen mit schweren Verletzungen auf der Straße in Köln entdeckt worden. Ein Zeuge sah den 52-Jährigen neben seinem Fahrrad liegen und alarmierte die Rettungskräfte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Mann wurde vor Ort reanimiert. Er starb aber kurz darauf in einer Klinik.