Auto rast durch abgesperrte Unfallstelle und fährt davon

Iserlohn (dpa/lnw) - Nach einem Wildunfall im Sauerland ist ein Autofahrer durch eine Polizeisperre gerast und davongebraust. Dabei rammte er am Dienstagabend auf einem Autobahnzubringer bei Iserlohn mehrere Fahrzeuge, wodurch eine Familie an Bord leichte Verletzungen davontrug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz zuvor hatte die Polizei mit zwei querstehenden Streifenwagen mit Blaulicht und Leitkegeln eine Unfallstelle abgesichert. Ein Auto war dort in eine Wildschweinrotte gefahren. Doch der heranrauschende Fahrer habe die Sperren ignoriert, sei an den Polizeibeamten knapp vorbeigeschlingert und habe zwei Autos gerammt.

Von dpa