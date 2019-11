Krawalle bei Kurden-Demos: Zehn Verdächtige und Razzia

Herne (dpa/lnw) - Nach Ausschreitungen in Herne bei Kurden-Demos gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien haben Ermittler am Mittwoch zehn Wohnungen durchsucht. Die Beamten rückten in den frühen Morgenstunden an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bochum mitteilten. In den Wohnungen von zehn Verdächtigen - neun in Herne und eine in Gelsenkirchen - seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Die Ermittler hatten vor allem Mobiltelefone und andere Speichermedien im Visier - auch, um möglichen Absprachen der Beteiligten vor den Krawallen auf die Spur zu kommen.

Von dpa