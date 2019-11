Missbrauchsfall: Weitere Datenträger gefunden

Der 42-Jährige und weitere Männer stehen im Verdacht, ihre eigenen Kinder sexuell missbraucht zu haben. Am Dienstagabend hatte die Polizei in Krefeld einen fünften Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler seien dem 38-Jährigen durch die Auswertung von Daten auf die Spur gekommen, die bereits bei einer ersten Durchsuchung bei dem 42-Jährigen sichergestellt worden waren, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft . Einzelheiten wollten die Ermittler voraussichtlich bei einer Pressekonferenz am Nachmittag bekanntgeben.

Die Polizei hatte auf dem Smartphone des Mannes unter anderem Chat-Verläufe mit kinderpornografischem Inhalt gefunden. Die Fotos und Videos zeigen nach Angaben der Ermittler den sexuellen Missbrauch von Kindern.

Daraufhin waren der 42-Jährige und drei weitere Männer verhaftet worden. Sie sollen ihre eigenen Kinder und Stiefkinder missbraucht haben. Das jüngste der sechs Opfer ist laut Polizei noch nicht einmal ein Jahr alt.