Walter-Borjans rät SPD zu Verzicht auf Kanzlerkandidatur

Berlin (dpa) - Der SPD-Vorsitz-Kandidat Norbert Walter-Borjans rät seiner Partei davon ab, in ihrer jetzigen Verfassung einen Kanzlerkandidaten zu küren. «Ich glaube, ich würde erst mal dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen», sagte Walter-Borjans in einem «Spiegel»-Interview. Er glaube nicht, «dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen», sagte der frühere NRW-Finanzminister. Bislang zog die SPD immer mit einem offiziellen Kanzlerkandidaten in einen Bundestagswahlkampf, kleinere Parteien dagegen treten traditionell eher mit Spitzenkandidaten an.

Von dpa