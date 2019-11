Bergisch Gladbach: Weitere Festnahme wegen Missbrauchsfall

Köln/Aachen/Bergisch Gladbach (dpa) - Im mutmaßlichen Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach hat die Polizei in Aachen einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Man prüfe derzeit, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorlägen, sagte Staatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwoch in Köln. Der Festgenommene und mehrere weitere Männer sollen in Handy-Chats kinderpornografisches Material ausgetauscht haben und teilweise ihre eigenen Kinder missbraucht haben.

Von dpa