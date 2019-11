Streik bei der Lufthansa trifft auch NRW-Flughäfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der zweitägige Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa wird auch viele Passagiere in Nordrhein-Westfalen treffen. Am Flughafen Düsseldorf hatte die Lufthansa bis zum Mittwochnachmittag 19 ihrer 38 am Donnerstag geplanten Verbindungen von und nach München gestrichen. Zudem seien alle 10 Flüge von und nach Frankfurt abgesagt worden, teilte ein Flughafensprecher mit. Am Flughafen Münster-Osnabrück waren bis dahin 12 von 38 Lufthansa-Verbindungen gestrichen. Insgesamt sagte die Lufthansa für Donnerstag und Freitag bundesweit zusammen rund 1300 Flüge ab. Betroffen sind rund 180 000 Passagiere.

Von dpa