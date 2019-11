Am Mittwoch spielte das indes die Nebenrolle: Inzwischen ist es zweieinhalb Jahre her, dass CDU und FDP in NRW die rot-grüne Vorgängerregierung abgelöst haben, auch sie haben damit Halbzeit. Und deren Bilanz klingt aus dem Mund des Chefs der größten Oppositionsfraktion natürlich mies.

Vor allem in der Wohnungsbaupolitik wirft Kutschaty der Landesregierung einen verfehlten Kurs vor. „Nordrhein-Westfalen ist das Land der Mieter“, sagt er – aber Schwarz-Gelb kappe die Mieterrechte. Der staatlich geförderte Wohnungsbau sei nach dem Regierungswechsel bis 2018 um 34 Prozent eingebrochen. Dass die CDU-FDP-Koalition dafür Eigentum fördere, löse die Probleme nicht: 611 geförderte Eigenheime in 2018 seien angesichts des Wohnraummangels „barer Zynismus“. Ohne eine Wohnbaugesellschaft des Landes sei kein Umsteuern möglich.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wirft Kutschaty darum vor, er spalte die Gesellschaft „immer weiter“. Zur Wohnungsnot schweige Laschet, auch zu dem erschütternden Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs von Lügde äußere er sich nicht. Statt Klima-Ministerpräsident zu sein, werbe er für die Automobilbranche. Unter dem Motto „Büffet statt Büro“ rolle er lieber für Staatsgäste den roten Teppich aus, statt etwa eine Energie-Strategie voranzutreiben. Und die Endlosstaus auf den Autobahnen seien entgegen der Versprechen lang wie eh und je.

Noch nie habe eine Landesregierung so viele Bürgerbewegungen gegen sich mobilisiert, meint Kutschaty und zählt Initiativen gegen Personalmangel und Geldnot in Kitas oder Proteste gegen Straßenausbaubeiträge dazu.