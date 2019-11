Schalke-Finanzvorstand Peters: «Es gibt nicht lebenslang»

Gelsenkirchen (dpa) - Der Schalker Finanzvorstand Peter Peters hat die teilweise harsche Kritik am Umgang des Vereins mit Clemens Tönnies zurückgewiesen und eine Rückkehr zur Normalität gefordert. «Ich bleibe dabei, dass ich die Kritik am Verein nach wie vor zurückweise. Denn Schalke hat in dieser Frage mit seinen Gremien bemerkenswerte Entscheidungen getroffen, die letztendlich dazu geführt haben, dass nun eine Sperre abgelaufen ist», sagte Peters (57) in einem Interview der «WAZ» (Donnerstag).

Von dpa