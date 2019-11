Telekom-Geschäfte: Deutlich mehr Datenflatrate-Mobilkunden

Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom hat wieder von gut laufenden Geschäften in den USA sowie von Zukäufen profitiert. Im Zeitraum Juli bis September legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent auf 20 Milliarden Euro zu, wie das Bonner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. So hoch waren die Quartalserlöse der Firma noch nie. Der Konzernüberschuss kletterte in dem Zeitraum unerwartet stark auf 1,4 Milliarden Euro, bereinigt um Sondereinflüsse war das ein Plus von 7,5 Prozent. Telekomchef Tim Höttges war sehr zufrieden - die Firma stehe «voll unter Dampf», erklärte er.

Von dpa