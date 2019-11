BVB droht Nachspiel zum Jarmolenko-Transfer

Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Andrej Jarmolenko im August 2017 von Dynamo Kiew zu Borussia Dortmund hat für den Fußball-Bundesligisten ein Nachspiel. Wie der «Kicker» (Donnerstag) berichtet, droht dem BVB eine Nachzahlung als Solidaritätsabgabe in Höhe von rund 300 000 Euro. Diese Summe fordert eine Fußballschule in der Ukraine und hat deshalb ein Verfahren beim Weltverband FIFA gegen den Revierclub erwirkt. Das bestätigte ein Vereinssprecher am Donnerstag, wies aber die Vorwürfe zurück.

Von dpa