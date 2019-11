Fortuna-Coach Funkel freut sich auf Wiedersehen mit Raman

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel freut sich auf ein Wiedersehen mit Benito Raman. Der im Sommer mit viel Transfergetöse zum FC Schalke 04 gewechselte belgische Fußball-Nationalspieler trifft am Samstag (15.30 Uhr) erstmals auf seinen ehemaligen Club. «Benito ist ein fantastischer Mensch und Spieler, an dem die Bundesliga noch viel Freude haben wird. Wir müssen uns bei ihm bedanken, weil er großen Anteil an unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren hatte», sagte Funkel am Freitag.

Von dpa