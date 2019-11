Dreijähriger in Detmold kam durch mehrere Messerstiche ums Leben

Detmold -

Von Christian Althoff

Dimitri L. stehen Tränen in den Augen, als er ein Grablicht anzündet und es zusammen mit einem Topf Heidekraut neben dem Hauseingang stellt. Detmold, Neulandstraße 3, ein Sechsfamilienhaus. An der Tür zu einer der Erdgeschosswohnungen hat die Mordkommission ihr Siegel hinterlassen. In der Nacht hatte die Kripo hier erste Spuren gesichert und den Leichnam des Kindes wegbringen lassen. Gleich wollen die Beamten wiederkommen.