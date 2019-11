Vor Topspiel: Matthäus glaubt an «Bayern-München-Gen»

München (dpa) - Lothar Matthäus glaubt vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an einen Heimsieg seines ehemaligen Vereins. «München weiß mit dem Druck umzugehen», sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur und erinnerte an das deutliche 5:0 in der vorigen Saison. Nach den jüngsten Patzern in der Bundesliga und der Trennung von Trainer Niko Kovac ist der Rekordmeister gefordert. «Die Mannschaft ist in der Pflicht abzuliefern, nicht zu reden, nicht die Schuld irgendwo anders zu suchen», meinte Matthäus vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Von dpa