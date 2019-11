Kabelschaden verursacht Verspätungen bei der Bahn

Brühl/Bonn/Köln (dpa/lnw) - Viele Bahnreisende und Pendler mussten sich am Freitagmorgen im Bereich zwischen Bonn und Köln in Geduld üben. Nach Angaben eines Bahnsprechers fuhren durch einen bei Bauarbeiten in der Nacht verursachten Kabelschaden kurz vor dem Bahnhof Brühl zahlreiche Züge außerplanmäßig, die Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet. Sie fuhren nicht wie üblich über den Bonner Hauptbahnhof nach Köln, sondern über Bonn-Beuel. So entstanden dem Sprecher zufolge für den Fernverkehr Verspätungen von etwa 20 Minuten. Von Verzögerungen betroffen waren auch die Regionallinien RE5, RB26 und RB48. Die Störung dauere zunächst an, ein funktionierendes Ersatzkabel solle jedoch im Laufe des Tages installiert werden, sagte der Sprecher weiter.

Von dpa