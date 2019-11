Prozess um tödliche Schüsse aus Auto beginnt

Wuppertal (dpa/lnw) - Sieben Monate nach tödlichen Schüssen aus einem Auto in Wuppertal beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen. Der 33 Jahre Angeklagte soll mit seinem Wagen rechts neben dem seines Opfers gehalten und auf offener Straße sieben Kugeln aus einer halbautomatischen Waffe auf ihn abgefeuert haben, heißt es in der Anklage. Vom 27. November an muss sich der Albaner wegen Totschlags vor dem Landgericht in Wuppertal verantworten, teilte das Gericht am Freitag mit.

Von dpa