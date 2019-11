Laschet wirbt für mehr West-Ost-Schüleraustausch

Köln (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will den Schüleraustausch zwischen NRW und Schulen in Ostdeutschland ausbauen. «Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall wissen wir zu wenig voneinander», sagte der CDU-Politiker dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag). Bei den Schulen schaue man zu Recht auf den internationalen Austausch, etwa mit Frankreich oder den USA. «Wir brauchen aber auch den innerdeutschen Austausch - von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen und Brandenburg», betonte Laschet. Viele Rheinländer oder Westfalen - vor allem junge Leute - seien noch nie in Ostdeutschland gewesen.

Von dpa