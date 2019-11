Schalke nur 3:3 gegen Düsseldorf: Drei Hennings-Tore

Daniel Caligiuri (33. Minute), Ozan Kabak (67.) und Suat Serdar (79.) brachen den Gastgeber vor 61 831 Zuschauern in der Arena dreimal in Führung. Doch Hennings (62./Handelfmeter/73./85.) rettete Düsseldorf mit seinem dreimaligen Ausgleich den ersten Auswärtspunkt nach zuletzt vier Niederlagen in der Fremde.