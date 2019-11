«Let's dance» startet in Dortmund Deutschland-Tournee

Dortmund (dpa) - Die erfolgreiche TV-Show «Let's dance» ist zur großen Deutschland-Tournee aufgebrochen. Die Stars und Sternchen rund um Joachim Llambi, Daniel Hartwich und Oliver Pocher brachten am Samstagabend zum offiziellen Tour-Start die Westfalenhalle in Dortmund zum Toben. «Eine Woche habe ich in Riesa durchtrainiert», verriet Oliver Pocher kurz vor der Show. Körperlich sei das Tanzen «extrem anstrengend», sagte der Comedy-Star, der den 9000 Zuschauern von Moderator Hartwich als «Maskottchen» angekündigt wurde.