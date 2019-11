Aachen/Mönchengladbach (dpa/lnw) - Alaaf und Konfetti, in Aachen und Mönchengladbach beginnt der Karneval schon einen Tag früher: Die Jecken feiern ihren Sessionsauftakt an diesem Sonntag und damit einen Tag vor dem jecken 11.11.. Beim Sessionsauftakt im vergangenen Jahr, bei dem der 11.11. auf einem Sonntag lag, machten sehr viel mehr Jecke mit als sonst an einem Wochentag - zumal in Mönchengladbach auch noch verkaufsoffener Sonntag war.

Darum starten dort die Karnevalisten in Mönchengladbach auch jetzt wieder an einem verkaufsoffenen Sonntag in den Karneval. Aus Aachener Sicht ist der arbeitsfreie Sonntag für Vereine und Besucher einfach der bessere Tag. Die Gesellschaften wollen das jetzt mal ausprobieren und dann entscheiden, wie sie es im nächsten Jahr machen.

Für die Karnevalisten in den Hochburgen Köln und Düsseldorf wäre so etwas wohl undenkbar: Bei ihnen beginnt die Session am 11.11. um 11 Uhr 11. In Düsseldorf erwacht nach neunmonatigem Tiefschlaf der Obernarr Hoppeditz. In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Dort wird mit vielen tausend Feiernden auf den Straßen gerechnet.