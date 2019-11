Weltrekord im Vorlauf: Floors schnellster Stelzensprinter

Dubai (dpa) - Durch seinen Weltrekord im Vorlauf ist Johannes Floors zum schnellsten Stelzensprinter der Geschichte über 100 Meter aufgestiegen. Der für Leverkusen startende Niedersachse zog am Sonntag bei der Para-WM der Leichtathleten in Dubai mit 10,54 Sekunden ins Finale am Montag (16.54 Uhr MEZ) ein. Sein bisheriger Weltrekord stand bei 10,66 Sekunden, vor einer Reglement-Änderung hielt ihn der Brasilianer Alan Oliveira mit 10,57 Sekunden. Bei den einseitig Amputierten liegt die Bestmarke des US-Amerikaners Richard Browne bei 10,61 Sekunden.

Von dpa