Helfer in Köln greift ein: schwer verletzt

Köln (dpa) - Ein 21-Jähriger, der einen attackierten Mann vor zwei Angreifern schützen wollte, ist selbst zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Die zwei jungen Täter - 17 und 18 Jahre alt - sprachen ihr erstes Opfer in der Nacht zu Samstag an einer Haltestelle in Köln an und schlugen ihn unvermittelt zu Boden, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Unter den Schlägen und Tritten stürzte der verletzte 25-Jährige eine Rolltreppe hinunter.

Von dpa