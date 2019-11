Schwarzfahrer mit fünf Identitäten verletzt Polizisten

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Schwarzfahrer hat in Dortmund randaliert und einen Bundespolizisten durch Tritte in den Unterleib verletzt. Es stellte sich heraus, das er sich mit fünf verschiedenen Identitäten unerlaubt in Deutschland aufhält, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 23-Jährige steht zudem im Verdacht, in Süddeutschland in einer Flüchtlingsunterkunft Brandstiftung begangen zu haben.

Von dpa