Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat muss sich von heute an in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Der Jugendstrafprozess gegen den inzwischen 18-jährigen aus Leverkusen wird am Düsseldorfer Oberlandesgericht voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wirft dem Angeklagten vor, von Mitte 2018 bis Februar 2019 in fünf Fällen über Messenger-Dienste gezielt für den Beitritt zum IS geworben, zum bewaffneten Dschihad sowie in einem Fall zum Mord aufgerufen zu haben. So habe der Syrer seine Verlobte und eine weitere Person überzeugt, dem - inzwischen getöteten - IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi die Treue zu schwören.

Außerdem soll er im Internet propagandistische Gewaltvideos verbreitet und diverse Anleitungen zur Begehung von Anschlägen heruntergeladen haben. Dem 18-Jährigen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Das Gericht hat für den Fall zunächst sechs Verhandlungstage eingeplant. Der Angeklagte befindet sich seit März in Untersuchungshaft.