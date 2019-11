Frostige Temperaturen zum Start in die Karnevals-Session

Essen (dpa/lnw) - Zum Karnevalsauftakt müssen sich die Jecken in Nordrhein-Westfalen auf frostige Temperaturen einstellen. In den Morgenstunden des elften Elften sei verbreitet mit Temperaturen von minus 1 bis minus 3 Grad zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Nachdem sich der Nebel aufgelöst habe, werde es vormittags zunächst heiter. Am Nachmittag würden aufkommende Wolken dann schauerartigen Regen bringen, teilte der DWD mit. Die Höchsttemperaturen erreichen am Montag 4 bis 9 Grad, im Bergland um die 2 Grad.

Von dpa