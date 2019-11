Bei Angriff auf «Ex» andere Frau getötet: Mann vor Gericht

Kleve (dpa/lnw) - Er soll seine frühere Lebensgefährtin in einem Bordell am Niederrhein mit einem Messer angegriffen und dabei eine Kollegin der Frau erstochen haben. Wegen Mordes und versuchten Mordes steht seit Montag ein 47-Jähriger in Kleve vor Gericht. Hintergrund der Attacke in einem Bordellbetrieb in Moers war laut Anklage der Streit mit der Ex-Partnerin über das Umgangsrecht mit dem gemeinsamen dreijährigen Sohn, wie das Landgericht Kleve am Montag beim Prozessauftakt mitteilte. Nach früheren Angaben der Polizei soll der Rumäne die damals 38-jährige Prostituierte erstochen haben, als die versuchte, der 31-jährigen Ex-Partnerin des Mannes zu helfen.

Von dpa